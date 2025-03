Europa.today.it - L'autocisterna carica di carburante si ribalta: il video dell'incidente in tangenziale a Napoli

Leggi su Europa.today.it

Unterribile, che per fortuna non ha avuto conseguenze drammatiche. Sono impressionanti le immaginiavvenuto ieri, lunedì 10 marzo, nel tratto Vomero-Fuorigrottadi, in direzione Pozzuoli. Tanta paura e disagi alla viabilità, tornata alla.