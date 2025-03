Palermotoday.it - L'autista di Messina Denaro e i soldi alla maestra amante del boss: "Versati 81 mila euro in un anno"

Leggi su Palermotoday.it

Tra il 2017 e il 2018 Laura Bonafede, ladi Campobello di Mazara legata alMatteoe per questo già condannata in primo grado, avrebbe ricevuto bonifici per oltre 81che sarebbero transitati dal conto corrente dell'dell'ultimo dei Corleonesi.