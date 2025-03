Ilpiacenza.it - L’attracco della via Francigena piacentina sul Po si è insabbiato

Leggi su Ilpiacenza.it

È un dibattito probabilmente aperto, e che interessa in modo concreto il tratto piacentinoVia. Ma nello specifico, la discussione ha in questi giorni interessato il Passo del Po che riguarda la sponda lombarda ed emiliana. Nel particolare quello che è conosciuto come “Guado di.