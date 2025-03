Ilfattoquotidiano.it - L’attivista pro-Palestina (e con green card) Mahmoud Khalil arrestato a New York senza accuse: Trump lo voleva deportare

Un giudice federale ha bloccato la decisione dell’amministrazionedifilo-palestinesesabato nel suo appartamento di Newdagli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE). Dopo che l’avvocato diha contestato l’arresto, definendolo “detenzione ingiusta”, il giudice Jesse Furman ha fissato un’udienza in tribunale per il prossimo 12 marzo.si trova in carcere in Louisiana. Il suo arresto ha provocato immediate manifestazioni e proteste nell’area di Columbia University. I gruppi per i diritti denunciano l’episodio e parlano di una ormai chiara strategia di attacco al Primo Emendamento e al free speech da parte dell’amministrazione. Lunedì sera Donaldha affermato che il caso diè il primo di “di molti a venire”.