Bergamonews.it - L’Atalanta e lo Scudetto, un sogno da trasformare in realtà. Con il tabù Inter da sfatare

Leggi su Bergamonews.it

“Sognare è prima di tutto un piacere”, ha detto Gian Piero Gasperini dopo il roboante 0-4 rifilato a domicilio alla Juventus. Una di quelle vittorie che vengono definite ‘statement’, e quello delè chiaro: lonon è un pensiero lontano. Soprattutto perché “a volte le cose impossibili se ci credi fortemente possono diventare possibili”. Quella voglia di riportare la gente in piazza, di scrivere un’altra pagina di storia, è lì, a portata di mano.Quella appena iniziata sarà una settimana chein cui la tendenza a camminare a due metri dal suolo per l’entusiasmo che porta un risultato storico dovrà mischiarsi con la testa bassa, ma soprattutto i piedi ben saldi a terra, ricordando che domenica alle 20:45 potrebbe cambiare nuovamente tutto. D’altronde a Bergamo arriva la capolista, arriva l’, quella squadra con cuiperde da 7 partite consecutive e che non batte da sei anni e mezzo, dal 4-1 dell’11 novembre 2018.