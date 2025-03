Amica.it - L’assenza di Sofia di Edimburgo all’abbazia di Westminster per il Commonwealth Day

Il 10 marzo la royal family britannica, come da tradizione, si è riunita all’abbazia diin occasione delDay. La ricorrenza, festeggiata in vari Paesi del mondo, ha come obiettivo quello di celebrare lo spirito duraturo della famiglia del. Quest’anno il tema dell’edizione era “Together We Thrive”, letteralmente “Insieme prosperiamo”. In prima fila all’abbazia di, location della cerimonia religiosa, c’erano, come ovvio, re Carlo e la regina Camilla seguiti dal principe William e da Kate Middleton.Ed è stata proprio la principessa del Galles, insieme al suocero, ad attirare l’attenzione di media e sudditi. Il loro, infatti, è stato un grande ritorno dopo l’assenza forzata di entrambi, lo scorso anno, a causa del cancro.