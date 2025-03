Oasport.it - Laporta, Pavan e Manassero trascinano il golf italiano. Buon avvio di stagione ma ancora tanto da dimostrare

Due mesi (3 per il Dp World Tour) ormai in archivio per quanto riguarda ilmondiale. Lasta entrando ufficialmente nel vivo per entrambi i circuiti maggiori e questa settimana l’arrivo del The Players e l’inizio dell’Asian Swing sull’European Tour dal 20 marzo sancirà definitivamente l’ingresso nella primaveraistica.A questi due appuntamenti gli azzurri si presentano conda dire. Matteoe Francesco Molinari, gli unici due italiani con una carta per il circuito americano, hanno avuto fin quatroppe poche occasioni per mettersi in mostra. Sono rispettivamente solo 5 e 4 i tornei a cui hanno partecipato i dueisti (l’esenzione che hanno permette loro di giocare tutti i tornei della programmazione “standard” e non gli invitational) con un best result per il veroneseche è riuscito a classificarsi 25esimo al Farmers Insurance Open a fine gennaio.