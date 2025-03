Robadadonne.it - L’antica tradizione della Barca di San Pietro: come si fa e come si interpreta

Lapopolaredi San(o veliero di San), è diffusa nelle zone rurali del Nord Italia. La possiamo trovare in Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino, Liguria, Emilia e in alcune zoneToscana nordoccidentale.Questarisale al culto di Sanapostolo, particolarmente diffuso nell’Italia del nord intorno al XVIII secolo. A diffondere questacentenaria sembra siano stati i monaci cristiani benedettini.Secondo quanto tramandato di generazione in generazione, ladi Sanrichiede di porre, nella notte fra il 28 e il 29 giugno (le giornate in cui si festeggiano i santie Paolo), una caraffa o un bicchiere di vetro pieno d’acqua in giardino o sul davanzale esterno di una finestra.