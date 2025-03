Lanterns | scelta l’attrice che interpreterà la madre di John Stewart

Leggi su Cinefilos.it

cheladiMentre sono già in corso le riprese dinuova serie DCU della HBO, tramite Variety, arriva la notizia che Nicole Ari Parker, vista in And Just Like That, è entrata nel cast dello show per interpretare Bernadette, ladi, che, lo ricordiamo, avrà il volto di Aaron Pierre.Oltre al revival di Sex and the City, Parker può essere vista in numerosi film tra cui Blue Streak (1999), Il profumo della vittoria (2000), Brown Sugar (2002), Welcome Home Roscoe Jenkins (2008), Black Dynamite (2009) e Almost Christmas (2016).La descrizione ufficiale del personaggio di Bernadette recita: “Formidabile e tenace, Bernadette si rifiuta di arrendersi, non importa quanto siano insormontabili le probabilità. Nel profondo, è unaferocemente protettiva che ha lavorato tutta la vita per assicurarsi che lei e la sua famiglia non venissero ignorate”.