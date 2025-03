Movieplayer.it - Lanterns: Nicole Ari Parker entra nel cast della serie DC

Ilnuovatratta dai fumettiDC intitolatapotrà contare anche sulla presenza dell'attriceAri, ecco i dettagli del suo personaggio. La, il prossimo progetto targato DC Studios che sarà prodotto per HBO, avrà tra i suoi protagonisti ancheAri. L'attrice collaborerà nuovamente con la tv via cavo dopo aver fatto parte deldi And Just Like That, il progetto sequel di Sex and the City, di cui arriverà prossimamente la terza stagione sugli schermi televisivi. Il ruolo dell'attrice nellaDC Laracconterà la storia di Hal Jordan e John Stewart, interpretati da Kyle Chandler e Aaron Pierre, due membri dei Lantern Corps, il team intergalattico che deve occuparsi di difendere il cosmo .