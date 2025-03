Universalmovies.it - Lanterns | Nicole Ari Parker avrà un ruolo nella serie DC

L’attriceArifarà parte del cast di supporto di, laDC in arrivo su HBO.Secondo le ultime indiscrezioni l’attriceildi Bernadette, la madre di John Stewart, protagonista dello show. Il personaggio viene descritto come “una donna formidabile e tenace, che si rifiuta di arrendersi a prescindere da quanto la situazione in cui si trova sembri insormontabile. Bernadette è una madre ferocemente protettiva che ha lavorato per tutta la sua vita in modo da essere certa che lei e la sua famiglia non vengano ignorate”.Le riprese dellasono attualmente in corso essendo partite nel mese di febbraio.sarà sviluppata dal creatore da Chris Mundy (Ozark), Damon Lindelof (Watchmen, Lost) e dallo scrittore di fumetti vincitore dell’Eisner Award Tom King.