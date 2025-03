Sport.quotidiano.net - L’Andrea Costa va alla ricerca della serenità: "Ora serve più incisività per uscire dal tunnel"

Cinque stop di fila e unin cuiè dentro da ormai troppo tempo e dal quale non si vede la via di uscita. Neppure contro Monferrato è arrivata la vittoria che poteva ridare ossigenoclassifica e soprattutto al campionato di una squadra in preda a una conclamata mancanza di, tradotta sul campo in fin troppo evidenti lacune al tiro (1/17 da tre fino a quando la partita era in ballo), nella solita debolezza ai liberi (questa volta 6 gettati al vento) e nell’incapacità di ria prendersi l’inerziapartita in mano. E questo non soltanto nel finale. "Come volume di gioco abbiamo fatto una buona gara, abbia preso rimbalzi, abbiamo corso più del solito – dice il tecnico Federico Vecchi –. Siamo stati deficitari nella concretezza, sia al tiro che per qualche passaggio o ppersa quando si è trattato di finalizzare.