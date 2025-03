Sport.quotidiano.net - L’analisi di Silva. "La Civitanovese sta crescendo»

Leggi su Sport.quotidiano.net

La strada giusta è quella che sembra aver imboccato la. I rossoblù sul campo dell’Isernia hanno centrato un successo fondamentale tanto per la classifica quanto per il morale e l’autostima. I rossoblù di Senigagliesi si sono imposti 3-0 sulla formazione locale grazie alla rete di Capece e alla doppietta di Brunet. Ecco quindi il quinto risultato utile, oltre che la terza partita consecutiva senza subire reti. Infatti la solidità difensiva è il maggior punto di forza di questa, perlomeno nella sua versione più recente. Contro i biancocelesti di Farrocco, il portiere rossoblù Petrucci è stato impegnato soltanto al minuto 82 quando il punteggio era sullo 0-3. Nel precedente turno contro la Vigor Senigallia, solo un pericolo su calcio piazzato, per giunta nella ripresa.