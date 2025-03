Oasport.it - L’analisi degli Euroindoor con un tecnico d’oro

Leggi su Oasport.it

Per l’appuntamento del martedì, ospite Giorgio Frinolli Giorgio Frinolli si sta dimostrando anno dopo anno un allenatore sempre più vincente e, dopo il titolo europeo di Lorenzo Simonelli negli europei di Roma 2024 sui 110 H, accompagna sul trono continentale dei 60 indoor Zaynab Dosso. Con lui parleremo di questo straordinario risultato che lancia oltretutto la velocista azzurra verso i mondiali al coperto di Nanchino, tra pochi giorni, con grandi prospettive, ma anche dello stato di forma proprio di Simonelli reduce purtroppo da un infortunio che non gli ha permesso in Olanda di esprimersi secondo il proprio potenziale. Commenteremo anche il risultato complessivo della squadra italiana, certamente positivo, anche se è mancato un podio praticamente certo come quello del getto del peso maschile.