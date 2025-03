Lettera43.it - L’amministrazione Trump ha lanciato un’app per l’auto-espulsione degli immigrati irregolari

ha introdotto una nuova applicazione, CBP Home, che sviluppata dalla U.S. Customs and Border Protection tra le sue funzionalità permette aglinegli Stati Uniti di segnalare la propria intenzione di lasciare il Paese: una sorta di auto-, che però permette di evitare il rischio di arresto e detenzione. Secondo la segretaria alla Sicurezza Interna Kristi Noem, l’opzione ‘Submit intent do depart’ oresente nella app offre agli stranieri senza documenti in regola l’opportunità di lasciare gli Stati Uniti legalmente e mantenere una possibilità di futuro ritorno, in modo da poter «vivere il sogno americano». Noem ha poi aggiunto: «Se non lo faranno, li troveremo, li espelleremo e non torneranno mai più».La presentazione della app sul sito della U.