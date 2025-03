Sport.quotidiano.net - L’ammazzagrandi OraSì: "La difesa è un fattore"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Pielle Livorno, Gema Montecatini e Ruvo di Puglia. L’è ormai diventata ‘’ e anche domenica scorsa ha conquistato lo scalpo di una delle prime della classe. Tre successi fondamentali arrivati al PalaCosta ritornato ad essere un fortino difficile da espugnare dove anche Roseto ha dovuto lottare fino all’ultimo per vincere. Ora la classifica sorride, perché il vantaggio sulla quart’ultima è di quattro punti con una gara in meno giocata rispetto agli avversari (in casa della Luiss Roma che è vicina a Van Ounsem svincolatosi dopo il ritiro di Chieti) anche se fondamentale diventa la sfida interna di sabato 22 con Piombino, primo match point salvezza. La svolta che hanno avuto i giallorossi in stagione è dovuta alla maturità del gruppo che si è vista anche con Ruvo di Puglia, dove sei uomini andati in doppia cifra, a testimonianza di quanto tutti riescano ad essere utili alla causa.