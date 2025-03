Today.it - L'alternativa a destra e sinistra e il problema della "piazza"

Leggi su Today.it

Dopo Renzi e Calenda è la volta di Luigi Marattin. Questo piccolo grande centro italiano ha un nuovo federatore. Che, poi, tanto nuovo non è. Marattin, ex fedelissimo di Matteo Renzi, in Parlamento dal 2018, ha lanciato insieme all'ex senatore Andrea Marcucci il Partito Liberaldemocratico a cui.