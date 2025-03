Ilfoglio.it - L’ala anti Schlein cerca un portavoce. E a Genova Salis vacilla

I riformisti del Pd sono preoccupati. A metterli in ansia non è solo la linea adottata da Ellysul piano di Ursula von der Leyen. Ciò che sta loro a cuore in questo momento è la loro scarsa capacità di comunicazione. “Sembriamo tutti appiattiti sulla linea di Stefano (Bonaccini, ndr) che dà sempre ragione alla segretaria. Possibile che non riusciamo a fare emergere il fatto che non siamo su quella linea?”, è la lamentela ricorrente tra gli esponenti della minoranza del Pd. A dire il vero la lettura dei giornali di ieri li ha un può rincuorati: “Persino Prodi, quando non dà ragione alla leader, come sul piano von der Leyen, viene oscurato”, è stato il commento pressoché unanime. Ma consolarsi così non basta. Per questa ragione i riformisti dem hanno deciso che è tempo di utilizzare tutti gli strumenti della propaganda a loro disposizione per far conoscere le loro posizioni.