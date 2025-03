Terzotemponapoli.com - Lacrimini: “Ho visto un Napoli tonico, arrembante e aggressivo”

L’ex calciatore delLucaè intervenuto su CRC nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”. Di seguito le sue parole.: “Ho un legame speciale con la città di”Così l’ex calciatore: «Ho un legame speciale con la città di. Ovviamente sono molto legato e porto rispetto verso tutte le piazze per cui ho giocato e verso la gente che mi ha sostenuto in tutti gli anni della mia carriera. Senza l’appoggio della gente non si potrebbe fare quello che si fa. Ilè stato il traguardo e il premio per tutti i sacrifici che ho fatto nella mia carriera nei campionati minori della Serie C e della Serie B. Ho vestito anche la maglia dell’Inter, ma non ho mai esordito: avevo 18 anni ed ero molto giovane. Ogni volta che vengo a, provo sempre una grande emozione.