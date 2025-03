Thesocialpost.it - L’accusa della figlia di Elon Musk, Vivian Jenna Wilson è una donna transgender: “Ha pagato per farmi nascere maschio”

Tra i 14 figli di, solo quattro sono femmine. Tra loro c’è, ventenne che si è allontanata dal padre dopo la sua transizione di genere. «Il sesso che mi è stato assegnato alla nascita era una merce che è stata comprata e pagata», ha scrittosu Threads, riferendosi alla fecondazione in vitro (Fiv) con selezione del sesso, una pratica utilizzata per garantire la nascita di figli maschi.«Sin da bambina stavo andando contro il prodotto che era stato venduto. Quell’aspettativa di mascolinità a cui ho dovuto ribellarmi per tutta la vita era una transazione monetaria», ha aggiunto.si è da tempo distanziata dal padre. In un’intervista di luglio,ha dichiarato che laè stata «uccisa dal virusmente woke» e di essere stato «ingannato» nel consentire le cure ormonali.