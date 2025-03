LabUr | Sentenza storica Idroscalo e Passo della Sentinella non sono golena

Leggi su Ilfaroonline.it

. Come ha sempre sostenuto da 15 anni, sia per ilsia per l’di Ostia, un’area per definirsideve avere un argine e deve avere quegli elementi quantitativi e temporali, quali la presenza ricorrente di piene ordinarie del fiume, necessari per assegnare al bene il caratteredemanialità. È quanto conferma laCorte di Appello di Roma Sezione VIII Civile nella camera di consiglio del 06/03/2025, presieduta dalla Presidente Franca Mangano”. Lo dichiara il– Laboratorio di Urbanistica, che aggiunge: ”La battaglia, portata avanti in solitudine da un indomito Bersagliere, Giuliano Talevi – insieme agli Avv. Alessandro Maria Scavolini e Alfredo Bonomo – riguardava un lotto dell’area denominataalla foce del Tevere nel Comune di Fiumicino a ridosso del costruendo mega Porto crocieristicoRoyal Caribbean.