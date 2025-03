Liberoquotidiano.it - La volta buona, Mario Tozzi ferito: come si presenta in studio, Balivo sconcertata | Guarda

Momenti di un certo sconcerto a La, su Rai 1. In, ospite di Caterina, c'è il geologo, divulgatore scientifico e conduttore. Si siede sul divanetto e non può nascondere la ferita sulla fronte, con tanto di cerotto in bella vista. "Nell'universo c'è un asteroide con il tuo nome, speriamo non ci colpisca", lo introduce al pubblico la padrona di casa: "Mi sono sincerato che non sia uno di quelli che girano intorno al nostro pianeta - scherza lui -. Degli astrofili me l'hanno dedicato dopo una serie di serate in cui parlavo della Terra, sono stati carini". Laquindi gli indica la ferita, "scusami ma non riesco a non chiedertelo". "Mi sarebbe piaciuto parlarti di uno scontro con un alieno o con un machete - è la replica di- invece sono caduto a faccia avanti su una strada di Lisbona mentre avevo appena finito le riprese.