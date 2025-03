Tvzap.it - “La volta buona”, l’ospite si presenta ferito in diretta: Balivo sconcertata

"La volta buona", l'ospite si presenta ferito in diretta: Balivo sconcertata. Durante l'ultima puntata del talk show di Rai 1, andata in onda nel pomeriggio del 10 marzo, la conduttrice campana è apparsa in difficoltà dovendo gestire una situazione delicata. L'ospite in studio, volto noto di programmi televisivi dedicati alla divulgazione e alla scienza, si è presentato con una grande ferita sul viso e ha quindi rivelato cosa gli sia successo scatenando una forte reazione della conduttrice e del pubblico. Mario Tozzi, il geologo divulgatore ospite a "La volta buona". Ieri pomeriggio è andata in onda sulla rete ammiraglia della Rai una nuova puntata de "La volta buona".