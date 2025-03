Fanpage.it - La vita di Lalit, il ragazzo con il viso più peloso al mondo: cos’è la sindrome del lupo mannaro

Patidar, 18 anni, è stato ufficialmente riconosciuto come la persona con ilpiùdel. La causa è l'ipertricosi, nota anche come "werewolf syndrome" (del), una condizione rara che causa una crescita eccessiva di peli in aree in cui normalmente non sono presenti in queste quantità.