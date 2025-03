Quotidiano.net - La versione di Ambra: "Sì, anche noi donne sappiamo essere spietate"

Leggi su Quotidiano.net

"Non solo mi rivedo in Virginia, ma l’hopeggiorata".Angiolini rivendica con orgoglio e un pizzico di ironia il lavoro fatto sul suo personaggio in BFF – Best Friends Forever, commedia da venerdì su Paramount+ diretta da Andrea Fazzini e Alessandro Pavanelli e distribuita da Adler Entertainment. L’attrice interpreta Virginia, quarantenne di successo come la sua migliore amica Anna (Anna Ferzetti). Il loro è un rapporto solido, ma basato su una competitività spietata. Quando si innamorano entrambe del carismatico chirurgo Diego (Massimo Poggio), tra le due si scatena una lotta senza esclusione di colpi. "Le versioni maschili dei nostri personaggi ci sono già state al cinema, da Tarantino in poi. A quel punto mi sono detta: perché non spingiamo?", spiega l’attrice incontrata a Roma reduce da una tappa dello spettacolo teatrale Oliva Denaro – dove si è lesionata un muscolo del polpaccio – che terminerà il 4 maggio al Teatro Franco Parenti per poiprotagonista de La bella regina di Leenane di Martin McDonagh.