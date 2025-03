Biccy.it - La vera reazione di Shaila e Lorenzo a Zeudi finalista: confessioni nella notte

Di Palma ieri sei è aggiudicata il posto di terzadel Grande Fratello, ma questo successo non è stata una sconfitta per il gruppo di Helena Prestes (che ha già perso in più occasioni al televoto con gli avversari), ma perSpolto, primoe candidato alla vittoria. Il gieffino infatti era quasi sicuro di essere l’unico possibile vincitore, ma il sogno ieri ha iniziato a mostrare le prime crepe.in puntata ha indossato un sorriso forzato e si è detto felice per l’amica, maha mostrato la sua, laalla vittoria diDi Palma come terza.Appena è finita la puntata del GF,si è appartata in giardino cone si è sfogata. La ballerina si è detta contenta per, ma ha anche ammesso che vorrebbe arrivare in finale: “Io me lo merito, ma spero che ci arriverò comunque.