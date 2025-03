La vending machine è di tendenza | dai cosmetici alle carte di credito dalle valigie ai giochi 

Leggi su Funweek.it

Il distributore automatico, simbolo nazionale della pausa in ufficio e a scuola e che fa parte della quotidianità di milioni di italiani, negli anni ha saputo diversificare: non solo merendine e bibite ma anche prodotti fashion, beauty, tech, giochi,die molto altro. A rivelarlo è CONFIDA, Associazione Italiana Distribuzione Automatica, che da un censimento ne ha scovato alcuni tra i più particolari. In Italia nel 2024 sono state circa 2,2 milioni le consumazioni non-food effettuateoltre 830.000presenti sul territorio nazionale. Tuttavia, sono numeri destinati a crescere. Per gli amanti dei brand iconici, come ad esempio il cavallino rampante, c’è unaunica. Si trova in centro a Milano e distribuisce modellini della celebre fuoriserie italiana.