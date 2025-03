Ilgiorno.it - La truffa online del falso portale di prodotti per camperisti: due denunciati. Ecco come funzionava

Porto Mantovano (Mantova), 11 marzo -di ottima qualità a prezzi più che concorrenziali ma inesistenti pervenduti su unottimamente costruito e dall’apparenza affidabile. Lainformatica è stata scoperta dai carabinieri che hanno denunciato due uomini italiani, un 53nne e un 54nne entrambi della provincia di Pordenone, con precedenti in materia di crimini telematici, accusati di aver ideato e realizzato un sofisticato raggiro ai danni di un cittadino del comune di Porto Mantovano. Grazie a una serie di controlli bancari, è stato possibile smascherare l’inganno ben congegnato e messo in atto attraverso un sito internet, che simulava la vendita didestinati ai. I duetori avevano creato undal volto apparentemente professionale e affidabile, progettato per attirare gli acquirenti interessati all’acquisto di articoli per il campeggio e la vita all’aria aperta.