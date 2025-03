Ilrestodelcarlino.it - La telecamera perfetta per la tua casa: Tapo C500 con Wi-Fi, con visione notturna e certificazione IP65

è unadi sorveglianza Wi-Fi progettata per garantire controllo, sicurezza e affidabilità in ambienti esterni, con funzionalità avanzate che la rendono una delle scelte più interessanti nel settore della videosorveglianza domestica. Con uno sconto del 43% su Amazon, è ora disponibile al prezzo di 33,99€, un’occasione imperdibile per chi vuole dotarsi di un sistema di monitoraggio smart ed efficiente senza spendere una fortuna. Comprala subito, è in scontoin offerta su Amazon:di sorveglianza smart cona 360° a soli 33,99€ Questaoffre una risoluzione Full HD 1080p, garantendo immagini nitide e dettagliate in ogni condizione di illuminazione. La tecnologia dia colori permette di ottenere riprese chiare anche al buio, migliorando significativamente la sicurezza rispetto alle tradizionali telecamere in bianco e nero.