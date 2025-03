Linkiesta.it - La sugar tax è la norma perfetta per alimentare il sovrappeso della pressione fiscale

Latax dovrebbe entrare in vigore il prossimo 1 luglio, salvo interventi correttivi che più o meno tutti i partiti annunciano ma che, al momento, non si vedono. La parabola di questa imposta mostra quanto sia importante pensare alla politicanon in modo episodico ma con attenzione, sia agli obiettivi dei singoli tributi, sia con riguardo ai loro effetti attesi. Latax si basa su un sillogismo: se le bevande zuccherate sono una delle cause die obesità (e quindi delle patologie a essi collegate) e se un aumento dell’imposizionesu tali prodotti può farne calare il consumo, allora latax farà calare malattie come il diabete e gli infarti. Sarebbe molto bello se le cose stessero così; purtroppo entrambe le premesse sono false o, quanto meno, non del tutto vere.