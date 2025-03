Agi.it - "La sua bocca puzza di tirannia", anchorman russo contro Pina Picierno (VIDEO)

AGI - "La suadi". Il giornalistaVladimir Soloviev si rivolge così, in diretta tv, alla vicepresidente del Parlamento europeo,, dopo lo stop alla puntata del programma 'Lo stato delle cose' che aveva come ospiti proprio l'amico di Vladimir Putin. A scatenare le ire del giornalistaè stato in particolare il post nel qualechiedeva di fermare il programma condotto da Massimo Giletti. "Giletti annuncia che ospiterà nella sua trasmissione su Rai 3 Soloviev, che è un propagandistacolpito da sanzioni Ue - dice il giornalistaleggendo il post di-. Chiedo al direttore di rete e alla commissione di Vigilanza di intervenire per impedirlo. Il servizio pubblico italiano non può essere megafono per la disinformazione russa".