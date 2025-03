La star del Man United si apre sulla sua relazione con Ruben Amorim

Leggi su Justcalcio.com

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:Il Mannon mostra segni di miglioramento, con la squadra che lotta sia per la forma che per la coerenza.Attualmente languisce al 14 ° posto in Premier League, i Red Devils sono già stati eliminati dalla Coppa di Lega, la FA Cup e ora affrontano una sfida cruciale in Europa League dopo un pareggio per 1-1 contro il Real Sociedad nella prima tappa del loro round di 16 scontri.Bruno Fernandes affronta laconTra le continue lotte dello, sono emerse la speculazione per quanto riguarda il rapporto tra il managere alcuni membri della squadra. Il manager portoghese ha avuto una caduta con Marcus Rashford che alla fine è stato inviato in prestito a Aston Villa a gennaio. È stato anche criticato dai fan del Manper aver costantemente rimproverato pubblicamente i suoi giocatori.