La stanchezza profonda e costante è il primo sintomo, che può essere accompagnato anche dalla sensazione di distacco emotivo improvviso dai figli: ci si occupa di loro ma senza riuscire più a provare gioia

Suona la sveglia del mattino. E prima ancora di alzarsi dal letto, si sente già addosso il peso della giornata. Poco importa quante ore si siano dormite, laè ancora lì, sempre lì, più opprimente della sera prima. Sono sensazioni descritte da chi è genitore, difficili da immaginare e capire per chi non lo è. Daci si aspetta che siano instancabili sempre pronti a risolvere ogni problema e a tenere tutto insieme. Talvolta, però, il mantello da supereoroe diventa troppo pesante. Una pressione sulle spalle che non si può derubricare a semplice “”: si parla, piuttosto, di burnout genitoriale, una condizione reale e purtroppo ancora poco compresa, che va oltre la semplice fatica. Burnout: come gestire il senso di colpa e ritrovare se stesse X Leggi› Le irresistibili connessioni tra le streghe e le madri in depressione post-parto.