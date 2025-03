Fanpage.it - La squadra abbandona il campo, insulti razzisti da parte degli avversari: “Torna al tuo paese, scimmia”

Sui campi della Prima categoria veneta nel fine settimana si è consumato l'ennesimo episodio di razzismo. La partita tra Badia Polesine e Merlara non si è mai conclusa per l'abbandono di quest'ultima per protestare contro gliricevuti dadei giocatori: "Dopo la seconda segnalazione all'arbitro avevo già detto ai ragazzi che fosse accaduto di nuovo ce ne saremmo andati. E così è stato"