La Spezia oltre 600 bancarelle in centro | Fiera di San Giuseppe tutto pronto

La, 11 marzo 2025 –seicento banchi dislocati lungo un percorso di quasi 4 chilometri, per una superficie di circa 15 mila metri quadri. Anche quest’anno sono numeri da record per ladi San, il tradizionale evento popolare cittadino che richiama in città migliaia di persone dal resto della provincia ma non solo. Tre giorni di festa, da lunedì 17 a mercoledì 19 giorno del Patrono, che quest’anno tuttavia non verranno accompagnati nè dalla classica ’Notte bianca di San’ – con l’amministrazione che ha comunque firmato un’ordinanza che consente a tutti i titolari di pubblico esercizio di organizzare intrattenimenti musicali in deroga ai limiti di rumorosità dalle 17 del 18 marzo all’1 del 19 – nè dall’ormai tradizionale regata di Sandegli equipaggi del Palio del Golfo, il cui trofeo sarà assegnato solo domenica 23 marzo nel consueto scenario di passeggiata Morin.