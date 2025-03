Lanazione.it - La sosta farà bene dopo la figuraccia

Tre gol subiti nel giro dei primi otto minuti di gioco, quattro alla fine della partita. Una squadra che,nzialmente, neanche è scesa in campo nel primo tempo mostrandosi arrendevole e completamente inerme di fronte allo strapotere della capolista Forlì, presentatasi al Lungobisenzio con la ferrea volontà di riprendersi il primo posto in classifica, sfuggitole momentaneamenteil rocambolesco successo del Ravenna ai danni della Zenith. Quella subita contro i biancorossi rappresenta unaper il Prato che ci si ricorderà a lungo. Anche perché non capita spesso di vedere una formazione ospite segnare quattro reti ai biancazzurri in casa. In realtà, pure nella stagione scorsa i lanieri incassarono un pesantissimo 0-4 interno per mano del Sant’Angelo, anche se in quel caso arrivarono due gol per tempo.