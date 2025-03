Ilgiorno.it - La solidarietà di Conte a PizzAut: "Saremo sempre al vostro fianco"

Leggi su Ilgiorno.it

Dopo il furto subìto dal locale di Cassina, Nico Acampora aveva chiesto a tutti "di venire a mangiare a" e ieri l’ex premier Giuseppe(nella foto) ha colto l’invito al volo e si è presentato nello storico ritrovo della brigata alle porte di Milano. A fine pranzo, ha postato sui social un messaggio: "Un brutto colpo - ha sottolineato - per una realtà in cui un gruppo di ragazzi autistici lavora, cresce e abbatte le barriere ogni giorno. Sono già ripartiti con forza ed entusiasmo, nonostante tutto. Sono un esempio immenso per tutti noi,al loro". Acampora ha subito ringraziato per il sostegno: "L’ex presidente del Consiglio è stato più volte da noi, questa visita è ancora più gradita". I ladri hanno sfondato i vetri e razziato le mance, oltre a due computer.