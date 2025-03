Metropolitanmagazine.it - La skincare del futuro arriva dal latte di bufala: nasce Bufarma, brand Made in Italy

Si chiamaed è uncon una particolarità: è a base didi. E debutta sul mercato italiano con la sua formula naturale, grazie all’allevamento della famiglia Galdiero. Il suo rappresentante, Massimiliano Galdiero, è farmacista da tre generazioni, e porta ilad esordire in Italia con la profumeria milanese Mazzolari. In seguito sbarcherà in altri punti vendita della Penisola, comprese farmacie e parafarmacie premium.in Italiaa base didiL’ingrediente principale, ildi, è sapientemente unito ad una miscela di acido ialuronico, aloe vera e olio di jojoba. Ildiprotegge naturalmente la barriera idrolipidica della pelle, dando nutrizione ed idratazione, oltre ad essere ad alto contenuto lipidico e alto livello di calcio.