Movieplayer.it - La Sirenetta: il live action corregge due incomprensibili errori del film animato (ma ne dimentica uno)

Leggi su Movieplayer.it

La, il remakediretto da Rob Marshall nel 2023,duedeldel 1989 ma continua a non spiegare perchè Ursula non è stata una villain fino alla fine. Pronti a tornare in fondo al mar? Perchè La, ilinfirmato da Rob Marshall nel 2023, arriva per la prima volta sulla TV in chiaro, e lo fa stasera su Canale 5 alle 21:30 circa. Amato e criticato in egual misura, il, con Halle Bailey nel ruolo della principessa sirena Ariel, è il remake dell'omonimod'animazione Disney del 1989, a sua volta basato sulla celebre fiaba di Hans Christian Andersen. È stato spesso preso di mira per aver scelto una protagonista di colore (contrariamente a quella che era stata la scelta del 1989 .