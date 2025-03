Quotidiano.net - La sfida di Dade e suo papà. “Riccione-Salento in cargo bike. Un viaggio per aiutare la ricerca”

Leggi su Quotidiano.net

(Rimini), 11 marzo 2025 – Daa Santa Maria di Leuca, inSimone pedalerà e Davide,per tutti quelli che lo conoscono, starà seduto e vedere il mondo e le persone che lo affiancheranno in questo lungo. La famiglia ha chiamato il progetto ‘alladel delfino magico’. Ma non è una vacanza e non è una. È un appello, di quelli che arrivano dritti al cuore.è un bimbo di 6 anni affetto da una mutazione genetica rara. Si chiama Kif5c. Se non ha un nome è perché la malattia è rara e gli studi sulla mutazione genetica sono solo agli inizi ci dice il padre. Siete in contatto con altre famiglie che vivono gli effetti della malattia? "Siamo riusciti tramite la Rete e i social a rintracciare una trentina di famiglie nel mondo che stanno affrontando questa malattia genetica.