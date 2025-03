Lettera43.it - La sfida delle piazze: da quella per l’Europa a quella del M5s

La politica a colpi di piazza. È quello cui stiamo assistendo negli ultimi giorni e a cui assisteremo anche nel prossimo futuro, visto che l’appuntamento più atteso è quello di sabato 15 marzo. Ovvero la manifestazione perlanciata da Michele Serra, di cui s’è fatta promotrice Repubblica, che ha visto l’adesione del Pd di Elly Schlein e di tutto il centrosinistra riformista.piazza rischia di essere lo spartiacque sulla politica estera. Partecipare equivale a schierarsi tout court con, quindi con Ursula von der Leyen e il suo piano di riarmo da 800 miliardi di euro per sopperire al disimpegno americano sull’Ucraina? Chi non aderisce è da considerarsi filo putiniano? E chi apre timidamente chiedendo conto dei veri obiettivi dell’appuntamento come Giuseppe Conte? Proprio per cercare di fare chiarezza Michele Serra con un secondo articolo ha rispiegato i motivi della convocazione, aprendo il più possibile i suoi confini e lasciando in secondo piano l’argomento armi, tema assai divisivo, specie a sinistra.