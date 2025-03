Romadailynews.it - La seconda edizione del Premio Carlo Mazzacurati a Vicenza il 12 e 13 aprile

deldedicato al Miglior Personaggio e Menzione Speciale per il Film Nascosto dell’ultima stagione cinematografica italiana12- 13Annunciata la rosa degli otto film e personaggi in concorso e la Giuria ufficiale delcomposta da Giuseppe Battiston, Marco Pettenello, Luca Scivoletto, Paolo Cottignola e Marina ZangirolamiSi svolgerà ail 12 e 13, ladel, dedicato al regista padovano, prodotto dal Cinema Odeon die dalla Scuola di Cinema, in collaborazione con la Fondazione Ente dello Spettacolo, che premia il Miglior Personaggio tra quelli dei film usciti nelle sale cinematografiche nell’ultima stagione. Verrà inoltre assegnata una Menzione Speciale al Film Nascosto.