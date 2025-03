Anteprima24.it - La scuola ‘San Filippo’ celebra le Olimpiadi Invernali: giornata di sport e inclusione

Tempo di lettura: 2 minutiStamani il plesso delladell’Infanzia di San Filippo ha ospitato una straordinaria manifestazione in collegamento con Torino, in occasione dei World Winter Games. L’evento ha riunito 19 istituti scolastici da 13 regioni italiane, coinvolgendo centinaia di ragazzi in un’importantezione dellounificato.Dalle ore 10:00 alle 12:00, gli alunni delladell’infanzia hanno partecipato attivamente a percorsi di giochi e balli, affiancati dai volontari dellasecondaria di primo grado del Convitto Nazionale Pietro Giannone. Questa collaborazione ha rappresentato un esempio luminoso di, in linea con le iniziative promosse da Special Olympics Italia, finalizzate a promuovere il gioco-unificato per bambini con e senza disabilità intellettiva.