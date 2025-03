Lanazione.it - La scuola di ballo. Prima nazionale al Fabbricone

Ambientata nel mondo della danza classica, da stasera a domenica aldebutta inLadi, un’opera in versi di Carlo Goldoni diretta dal giovane regista Enrico Torzillo in una produzione di Teatro Metastasio e Accademiad’arte drammatica Silvio d’Amico (spettacoli nei feriali 20.45, sabato 19.30, domenica 16.30). Si tratta di un testo che scava in profondità nei temi del riscatto sociale e della lotta per la sopravvivenza in un mondo che cambia e minaccia con la fame e la vecchiaia, col richiamo del sesso e della ricerca dell’amore. La storia racconta come, in un vecchio XVIII secolo, fuori dal tempo, in un luogo non definito, si erga ladidi Monsieur Rigadon, perfido maestro che, insieme a sua sorella Madama Sciormand, dirige un’accademia di danza ormai in decadimento.