La scrittrice, nata a Roma l'11 marzo 1911, mette al centro dei suoi libri donne che lottano per affermarsi

«Non so immaginare la mia vita senza scrittura». Alba de Céspedes,e intellettualesotto il segno dei Pesci, in una sola esistenza contiene mille vite. Cresce in una famiglia colta e itinerante, il padre è un diplomatico cubano, la madrena. Animata dal suo ascendente Sagittario viaggia moltissimo. L’oroscopo dell’amore, il 2025 segno per segno, in video X Leggi anche › La donna Pesci: inquieta, passionale e imprevedibile Che energia la sua Luna in Cancro opposta a Marte e Urano, pianeti eversivi che ribaltano la femminilità tradizionale in fervore da partigiana antifascista, in ascolto delle esigenze delle, grazie alla sensibilità di Mercurio in Pesci.