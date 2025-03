Oasport.it - ‘La scodata’ di De Chiesa: “Felice di pensarla come Brignone: sistema da cambiare. Paris da medaglia a Bormio”

Leggi su Oasport.it

UNDI PUNTEGGIO DA RIVEDEREFederica ha vinto tutti i giganti da Are 2024 quando è arrivata in fondo: di cosa stiamo parlando? Maiquest’anno è palese che ildi assegnazione dei punteggi andrebbe rivisto, perché viene premiata l’aurea mediocritas. Invece la gente vuole vedere lo spettacolo, quindi chi vince va premiato di più. Non è possibile cheabbia vinto 5 giganti, la Robinson solamente 1 e la neozelandese sia davanti in classifica. Stesso discorso per la generale, che dovrebbe essere già chiusa da tempo, se pensiamo che l’azzurra è avanti 9-1 nel computo delle vittorie nei confronti della Gut. È vero che ilè sempre stato così, ma solo le pietre non cambiano idea.FEDERICAIN LIZZA PER QUATTRO COPPE DEL MONDO (GENERALE + 3 DI SPECIALITÀ)Se tutto va per il meglio e con i giusti incastri, può farcela.