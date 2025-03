Linkiesta.it - La sceneggiata di Conte e dei Cinquestelle contro il riarmo Ue

C’è chi dice no, come recita una canzone neanche troppo vecchia, in fin dei conti. C’è, Giuseppe, l’ex presidente del Consiglio volato a Strasburgo con l’intera delegazione europea del Movimento 5 Stelle proprio per dire «no» al piano di difesa comune “RearmEu” presentato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.Una mattinata impegnativa per i pentastellati, intenti a urlare al mondo tutto il loro disappunto sui temi cardine di questa plenaria: difesa, sicurezza e spesa a sostegno dell’Ucraina, da tre anni costretta a subire l’aggressione da parte della Russia. «Urlo e non mi senti», sembrano diree gli altri, richiamando un titolo stavolta ben più recente. Nessuno gli ha dato troppo peso. Mentre il Parlamento europeo riunito in seduta plenaria si stava cominciando a popolare, di buon mattino il gruppo ha esposto uno striscione giallo con su scritto “Basta soldi per le armi”.