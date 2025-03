Sport.quotidiano.net - La Sba cade contro Pavia. Vittoria in fumo sul finale

Leggi su Sport.quotidiano.net

Si è interrotta sabato sera la striscia di vittorie in casa della Scuola Basket Arezzo, che durava dalla stagione regolare.la blasonata, la Bc Servizi ha lottato alla pari fino all’ultimo, arrendendosi poi per quattro punti. Lo sdiretto arride dunque ai lombardi, ma la Sba resta in corsa per un posto nei playoff promozione. In avvio le due squadre trovano canestri con facilità chiudendo il parziale sul 22-20 in favore della Riso Scotti. Il quintetto di coach Fioravanti sbaglia troppo a inizio secondo quarto ene approfitta con un break di 8-0 che sposta l’inerzia a favore degli ospiti, che gestiscono fino all’intervallo (36-44). Al rientro in campoallunga fino al +11, ma la squadra di Fioravanti reagisce e avvia la rimonta con una tripla di Toia (12 punti e 9 assist per lui).