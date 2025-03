Nerdpool.it - La Ruota del Tempo 3 – Tutte le date di uscita degli episodi su Prime Video

L’attesa è finita: la terza stagione de Ladelsta per tornare su, pronta a riportare gli spettatori nel mondo epico di Robert Jordan. Dopo il successo crescente delledue stagioni, la serie fantasy torna con nuoviricchi di azione, rivelazioni e svolte narrative cruciali.Come confermato da Amazon, la stagione 3 sarà composta da otto, rilasciati a cadenza settimanale, ma con una partenza in grande stile: i primi tresaranno disponibili fin da subito, a partire dal 13 marzo 2025.Ecco di seguito il calendario completo conledio 1 – 13 marzo 2025o 2 – 13 marzo 2025o 3 – 13 marzo 2025o 4 – 20 marzo 2025o 5 – 27 marzo 2025o 6 – 3 aprile 2025o 7 – 10 aprile 2025o 8 (finale di stagione) – 17 aprile 2025Dopo il debutto con triploo, i restanti cinqueverranno rilasciati uno a settimana, ogni giovedì, come da tradizione per molte produzioni Amazon Original.