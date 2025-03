Nerdpool.it - La Ruota del Tempo 3: cosa sappiamo fino ad ora

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: la terza stagione de Ladeldebutta il 13 marzo 2025 su Prime Video, con l’uscita dei primi tre episodi in conranea. L’attesa è alta, soprattutto dopo il crescendo di tensione della seconda stagione, e tutto lascia intuire che questa nuova fase della serie sarà ancora più intensa, ricca di sviluppi narrativi e con una posta in gioco sempre più alta.Eccoci attende nei nuovi episodi, tra anticipazioni, nuovi volti e collegamenti con l’universo letterario creato da Robert Jordan:Il viaggio di Rand e l’ombra che avanzaQuesta nuova stagione riprende la storia da dove l’avevamo lasciata, con Rand al’Thor che ha ormai abbracciato la sua identità di Drago Rinato. La narrazione seguirà in gran parte gli eventi del quarto libro della saga, “The Shadow Rising”, considerato uno dei capitoli più ricchi e complessi della serie letteraria.